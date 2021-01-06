Петербург принял в дар от Москвы лекарства от коронавируса

Московская мэрия исполнила договоренность между главами двух столиц и бесплатно передала Петербургу лекарства от коронавируса, медицинское оборудование для работы с ковидными больными и средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба "медицинского" вице-губернатора Олега Эргашева. При этом всего перечисленного хватало и так.

"В петербургских стационарах в наличии необходимое количество препаратов и средств индивидуальной защиты. Но любая помощь сегодня важна. Это пример солидарности в борьбе с пандемией. Мы благодарны Мэру Москвы Сергею Собянину за помощь и поддержку", - отметил Эргашев.

Среди этих подарков - 31 тысяча упаковок различных препаратов (антибиотики, противовирусные и противовоспалительные лекарства). Медицинская продукция и техника поступят в Боткинскую больницу чуть позже.

За последние сутки в городе подтвердился 3341 случай заражения COVID-19. На праздниках число госпитализаций снизилось.

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