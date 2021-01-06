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17:12

Милонов ждет от ФАС проверки роста цен на "омывайку"

фото ЗакС политика Милонов ждет от ФАС проверки роста цен на "омывайку"

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов при помощи своего электората заметил, что нынешней зимой цены на "омывайку" для автомобильных стекол снова существенно повысились. Такое ценообразование применительно к сравнительно простому в производстве товару видится ему подозрительным, в связи с чем единоросс обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому. Депутат просит чиновника организовать проверку такого явления, как рост цен на жидкость для мытья автомобильных стекол в холодное время года.

"В осенний и зимний периоды стоимость одной канистры с "омывайкой" может стоить до 600-700 рублей. Другими словами, один литр омывающей жидкости стоит больше, чем аналогичный объем самого дорогого и элитного топлива", - цитирует его письмо РИА "Новости".

В наблюдаемой им тенденции Милонов усматривает признаки возможного картеля - основного "врага" антимонопольщиков, поскольку, по его мнению, сезонное подорожание никак не коррелирует с уровнем спроса. В результате, отмечает петербуржец, появляется альтернативный, неконтролируемый рынок интересующей его продукции, и граждане все чаще приобретают техническую жидкость в розлив на обочине у "частников", что вряд ли может приветствовать ведомство Шаскольского.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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