В Муринском парке мужчина устроил праздничную стрельбу в воздух, его задержали

Жители Калининского района стали свидетелями необычного явления: по Муринскому парку накануне вечером, 5 января, прогуливался неагрессивный мужчина и стрелял в воздух светошумовыми патронами. На следующий день его привезли в полицию, где был составлен протокол по административному делу о мелком хулиганстве, передает "Интерфакс". При этом не исключено также возбуждение уголовного дела.

"Было установлено, что он в Муринском парке около 20 раз выстрелил в воздух из охолощенного автомата из хулиганских побуждений, отмечая Новый год", - рассказали агентству.

Мужчине 37 лет, он нигде не работает. Кроме того, что он не выражал агрессии, в момент совершения правонарушения он был еще и трезвый. Силовики изъяли у него охолощенный автомат и 95 патронов.

Фото: За сохранение Муринского парка / ВКонтакте