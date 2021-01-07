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10:40

"Это хаос": Многотысячная толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий; есть погибшие

фото ЗакС политика "Это хаос": Многотысячная толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий; есть погибшие

Минувшим днём, 6 января, в Вашингтоне в здание Капитолия, сорвав заседание Конгресса, прорвалась толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа. О событиях дня рассказывает "Медуза".

В здании на тот момент проходило заседание сенаторов и членов Палаты представителей США, которые должны были ратифицировать результаты выборов президента, победу в которых, напомним, одержал демократ Джо Байден.

Приверженцы идей и взглядов 45-го главы США сначала собрались на митинге "Марш за спасение Америки", затем толпой двинулись на Капитолий и окружили здание, после чего начался штурм. Разогнать бунтующих собственными силами полиции не удалось, поэтому к усмирению протеста была привлечена нацгвардия.

Находившихся внутри политиков экстренно эвакуировали. По информации локальных СМИ, ссылающихся на полученные от правоохранителей Вашингтона данные, в результате бунта погибли четыре человека. По словам очевидцев, один мужчина мог погибнуть, сорвавшись с 10-метровой стены Капитолия, кроме того, известно о женщине, получившей огнестрельное ранение в живот.

Трамп опубликовал обращение в Twitter, в котором призвал сторонников утихомириться, параллельно назвав выборы "украденными". Запись сервис позднее удалил, аккаунт политика заблокировали.

Байден обозначил произошедшее как "мятеж": "Наша демократия подверглась беспрецедентному нападению. Мы видим небольшую группу экстремистов, которые прибегают к беззаконию. Это не разногласия. Это беспорядки. Это хаос. Это граничит с мятежом. И этому надо сейчас же положить конец

В Вашингтоне объявлен комендантский час.

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