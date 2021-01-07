18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:33

Коронавирус обнаружен у ещё 23,5 тысяч россиян, в Петербурге - плюс 3005 заболевших

фото ЗакС политика Коронавирус обнаружен у ещё 23,5 тысяч россиян, в Петербурге - плюс 3005 заболевших

Согласно предоставленной оперативным штабом информации о суточном заражении граждан коронавирусом, за последние 24 часа инфекция подтвердилась у ещё 23 541 россиянина. Таким образом, на сегодняшний день известно о 3 332 142 заразившихся с начала пандемии.

Излечилось при этом больше граждан, чем заразилось - плюс 23 729 выздоровевших. Всего с момента распространения инфекции побороли заболевание 2 709 452 человека.

COVID-19 стал причиной смерти 506 пациентов. За всё время вирус погубил 60 457 инфицированных.

Наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Москве - 4871, в тройке лидеров также Петербург (плюс 3005 случаев), Московская область (+1228), Нижегородская область (+403).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 "Повод для особой гордости": Депутат Госдумы Серова предлагает сделать День космонавтики выходным

17:07 Граница России с Финляндией останется закрытой до февраля

16:40 УФАС заинтересовалось деятельностью точки общепита на Рождественской ярмарке

15:37 Петербургская полиция ищет вора, обокравшего институт РАН на Дворцовой набережной

14:38 Мурманские власти одарили детей "взрывными" подарками: родители жалуются на опасные фонари

13:37 Беглов поздравил детей с Рождеством в стенах Михайловского театра

12:37 С начала года поиском работы озадачились почти 90 тысяч петербуржцев

11:50 На фоне протестов Конгресс признал Джо Байдена новым президентом США

11:33 Коронавирус обнаружен у ещё 23,5 тысяч россиян, в Петербурге - плюс 3005 заболевших

11:15 Роспотребнадзор уведомил о стабилизации COVID-обстановки в России

10:40 "Это хаос": Многотысячная толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий; есть погибшие

6 января, 18:00 Дмитрий Быков: Песков - отдельный эстетический феномен, не отражающий реальности

6 января, 17:42 В Муринском парке мужчина устроил праздничную стрельбу в воздух, его задержали

6 января, 17:12 Милонов ждет от ФАС проверки роста цен на "омывайку"

6 января, 16:20 Петербург принял в дар от Москвы лекарства от коронавируса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru