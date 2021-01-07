Коронавирус обнаружен у ещё 23,5 тысяч россиян, в Петербурге - плюс 3005 заболевших

Согласно предоставленной оперативным штабом информации о суточном заражении граждан коронавирусом, за последние 24 часа инфекция подтвердилась у ещё 23 541 россиянина. Таким образом, на сегодняшний день известно о 3 332 142 заразившихся с начала пандемии.

Излечилось при этом больше граждан, чем заразилось - плюс 23 729 выздоровевших. Всего с момента распространения инфекции побороли заболевание 2 709 452 человека.

COVID-19 стал причиной смерти 506 пациентов. За всё время вирус погубил 60 457 инфицированных.

Наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Москве - 4871, в тройке лидеров также Петербург (плюс 3005 случаев), Московская область (+1228), Нижегородская область (+403).