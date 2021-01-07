На фоне протестов Конгресс признал Джо Байдена новым президентом США

Американский Конгресс на коллегиальном собрании обеих палат утвердил победу Джо Байдена на последних выборах президента страны, информирует CNN. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.

Конгрессмены не стали рассматривать возражения об электоральных результатах в Пенсильвании, что дополнительно обеспечило Байдена 20 голосами выборщиков от данного штата. Соответственно, он набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков со всей страны. Отныне Трамп лишается возможности оспорить решение исходов гонки даже конституционным путем.

Выборы нового американского лидера прошли 3 ноября 2020 года. Спустя 4 дня после их завершения местные СМИ известили о победе Байдена. Трамп после попытался опротестовать результаты по некоторым штатам, однако потерпел фиаско.

Днём ранее, напомним, сторонники 45-го президента США устроили погром в здании Конгресса, погибли несколько человек. Трамп попросил их утихомириться, но выборы всё равно назвал "украденными" у него.