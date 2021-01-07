С начала года поиском работы озадачились почти 90 тысяч петербуржцев

По состоянию на начало января в активном поиске места трудоустройства находятся свыше 88 тысяч жителей Северной столицы, уведомили в пресс-службе HeadHunter Северо-Запад.

Наиболее всего петербуржцы заинтересованы в работе в таких отраслях, как "Продажи", "Транспорт и логистика", "ИТ, телеком".

Указывается, что каждый второй соискатель на должность имеет свыше 6 лет трудового стажа. Порядка 45% граждан, намеревающихся найти занятость, - люди в возрасте от 26 до 35 лет, около 7% - старше 50 лет.

Кроме того, отметили в HeadHunter, уровень конкуренции в городе на Неве находится на отметке 8,5 (то есть, выше нормы).

Напомним, что по состоянию на декабрь прошлого года в Петербурге насчитывалось 98,8 тысяч безработных.