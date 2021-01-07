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13:37

Беглов поздравил детей с Рождеством в стенах Михайловского театра

фото ЗакС политика Беглов поздравил детей с Рождеством в стенах Михайловского театра

Петербургский глава Александр Беглов провёл рождественскую встречу с детьми в стенах возобновившего свою деятельность Михайловского театра, пожелав им исполнения желаний в Новом году.

"Сегодня волшебный день для всех детей. У нас есть такая традиция в Санкт-Петербурге: дети пишут письма, свои пожелания, и мы их вывешиваем на елку. Все члены правительства исполняют эти пожелания, а Дед Мороз им подсказывает, кому какие подарки подарить", - цитирует напоминание Беглова "Петербургский дневник".

Всего в чаепитии приняли участие семь детей с ограниченными возможностями, а также из малообеспеченных семей. Все ребята получили подарки из рук градоначальника.

Одна девочка в ответ вручила Беглову рисунок ангела-хранителя. 

"У меня есть специальная стена в Смольном, куда я вешаю детские рисунки. Поместим и твой в рамочку", - пообещал городской начальник.

По завершении встречи Беглова и ребят пригласили в зал для просмотра "Щелкунчика".

Напомним, начиная с сегодняшнего дня, 7 января, городским театрам и музеям вновь позволено открыться - ранее власти в качестве антивирусных новогодних мер запретили показ спектаклей.


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