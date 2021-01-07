Петербургская полиция ищет вора, обокравшего институт РАН на Дворцовой набережной

Правоохранители разыскивают вора, который на праздниках украл ценные объекты из Института материальной культуры РАН, находящегося в Ново-Михайловском дворце на Дворцовой набережной, информирует ТАСС.

О том, что в подвальном помещении и одном из кабинетов научного учреждения сорваны печати, известил накануне, 6 января, вахтёр. Камер внутри помещения установлено не было.

"[Неизвестный] забрал 26 предметов археологических изысканий, которые хранились там [в кабинете] в металлическом ящике. Сотрудники полиции начали поиски подозреваемого", – цитирует агентство сообщение пресс-службы петербургского главка.

Наименования похищенного не конкретизируются, на данный момент специалисты подсчитывают потери института, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне сообщалось о том, что из здания архива РАН в Петербурге вынесли ценный фрагмент печати западноевропейской грамоты XII века.