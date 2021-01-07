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15:37

Петербургская полиция ищет вора, обокравшего институт РАН на Дворцовой набережной

фото ЗакС политика Петербургская полиция ищет вора, обокравшего институт РАН на Дворцовой набережной

Правоохранители разыскивают вора, который на праздниках украл ценные объекты из Института материальной культуры РАН, находящегося в Ново-Михайловском дворце на Дворцовой набережной, информирует ТАСС.

О том, что в подвальном помещении и одном из кабинетов научного учреждения сорваны печати, известил накануне, 6 января, вахтёр. Камер внутри помещения установлено не было.

"[Неизвестный] забрал 26 предметов археологических изысканий, которые хранились там [в кабинете] в металлическом ящике. Сотрудники полиции начали поиски подозреваемого", – цитирует агентство сообщение пресс-службы петербургского главка.

Наименования похищенного не конкретизируются, на данный момент специалисты подсчитывают потери института, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне сообщалось о том, что из здания архива РАН в Петербурге вынесли ценный фрагмент печати западноевропейской грамоты XII века.

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