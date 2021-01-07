УФАС заинтересовалось деятельностью точки общепита на Рождественской ярмарке

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу намерено изучить деятельность одной из компаний, получивших разрешение на открытие точки питания на Манежной площади, информирует "Бумага".

Организация могла нарушить закон о защите конкуренции. Внимание надзорного органа привлекла ресторанная сеть "Бона Капона", которой было предоставлено 12 мест для продажи итальянской, азиатской и вьетнамской кухни, однако на деле представители заведения торговали фастфудом. Известно, что ещё 9 ярмарочных точек достались юридическим лицам, аффилированным с той же сетью.

Напомним, петербургская Рождественская ярмарка была открыта в конце декабря, невзирая на установленные в городе антивирусные ограничения. Свою деятельность мероприятие завершит 10 января.

Фото: "Вестник Петербурга" / "ВКонтакте"