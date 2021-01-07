"Повод для особой гордости": Депутат Госдумы Серова предлагает сделать День космонавтики выходным

Некогда покорившая заоблачные пространства Земли летчица Елена Серова, ныне депутат Госдумы, полагает, что День космонавтики 12 апреля следует сделать выходным.

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать 12 апреля, когда отмечается День космонавтики, выходным.

"Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение — сделать 12 апреля выходным днем, так же, как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа", - цитирует РИА "Новости" заявление Серовой.

Следует добавить, что летом Усть-Катавский вагоностроительный завод, подведомственный "Роскосмосу", намерен выпускать лифтовые кабины, в динамиках которых при старте движения будет звучат голос Юрия Гагарина с его знаменитой фразой "Поехали!".

Кроме того, "Роскосмос" заявил о намерении зарегистрировать данное высказывание самого знаменитого отечественного космонавта в качестве товарного знака.