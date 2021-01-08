18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

8 января, 10:33

За сутки петербургские спасатели сняли со льда более 100 горожан

фото ЗакС политика За сутки петербургские спасатели сняли со льда более 100 горожан

Невзирая на неоднократные предупреждения МЧС, петербуржцы всё равно стремятся прогуляться по замёрзшим поверхностям городских водоёмов: минувшим днём спасатели сняли с опасной поверхности свыше 100 человек. Запрет на выход на застывшую воду, напомним, введён до 15 января.

В петербургском управлении МЧС отчитались, что накануне со льда Невы у проспекта Обуховской Обороны на берег доставили двоих детей, с которыми провели назидательную беседу.

На речке Глухарке на пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов по льду бродили более 100 граждан.

Вновь спасатели взывают к разумности петербуржцев, призывая их не рисковать своими жизнями и отказаться от прогулок по затвердевшим водным поверхностям и напоминая, что это действие может обернуться административным штрафом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

8 января, 18:00 С особняка Кирштена сняли строительные леса: там разместится дом детского творчества "Измайловский"

8 января, 16:25 В Ленобласти разбился легкомоторный самолет: есть погибшие

8 января, 15:50 Росгвардия потратила более 2 млрд рублей на автотехнику и средства для разгона митингов

8 января, 13:59 Прорыв трубы оставил жителей Васильевского острова без отопления

8 января, 12:26 К дневной уборке Петербурга от осадков и гололедицы привлекли свыше 800 единиц техники

8 января, 10:51 Умер создатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников

7 января, 18:00 "Повод для особой гордости": Депутат Госдумы Серова предлагает сделать День космонавтики выходным

7 января, 15:37 Петербургская полиция ищет вора, обокравшего институт РАН на Дворцовой набережной

7 января, 12:37 С начала года поиском работы озадачились почти 90 тысяч петербуржцев

7 января, 11:50 На фоне протестов Конгресс признал Джо Байдена новым президентом США


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 С особняка Кирштена сняли строительные леса: там разместится дом детского творчества "Измайловский"

17:30 Активисты Центрального района самостоятельно залили каток в Овсянниковском саду

16:25 В Ленобласти разбился легкомоторный самолет: есть погибшие

15:50 Росгвардия потратила более 2 млрд рублей на автотехнику и средства для разгона митингов

14:59 Генпрокуратуре удалось остановить волну фейков о коронавирусе

13:59 Прорыв трубы оставил жителей Васильевского острова без отопления

13:21 Карельским школьникам продлили каникулы и дистанционку

12:26 К дневной уборке Петербурга от осадков и гололедицы привлекли свыше 800 единиц техники

11:30 COVID-19 подхватили ещё 23,6 тысячи россиян, из них 3017 - жители Петербурга

10:51 Умер создатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников

10:33 За сутки петербургские спасатели сняли со льда более 100 горожан

7 января, 18:00 "Повод для особой гордости": Депутат Госдумы Серова предлагает сделать День космонавтики выходным

7 января, 17:07 Граница России с Финляндией останется закрытой до февраля

7 января, 16:40 УФАС заинтересовалось деятельностью точки общепита на Рождественской ярмарке

7 января, 15:37 Петербургская полиция ищет вора, обокравшего институт РАН на Дворцовой набережной

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru