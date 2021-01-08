COVID-19 подхватили ещё 23,6 тысячи россиян, из них 3017 - жители Петербурга

За последние 24 часа коронавирус был официально выявлен у ещё 23 652 жителей России в 84 регионах, уведомили в оперативном штабе. Таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии подобралось к отметке 3 355 794.

Зарегистрировано 454 новых COVID-смерти. За всё время жертвами болезни стали 60 911 пациентов.

Выздоровели при этом ещё 21 677 человек, а общее количество излечившихся увеличилось до 2 731 129 граждан.

Лидирует по уровню заражения по-прежнему Москва — плюс 5 027 случаев, за ней следуют Петербург — 3 017, Московская область — 1 226, Нижегородская область — 467.