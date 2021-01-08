К дневной уборке Петербурга от осадков и гололедицы привлекли свыше 800 единиц техники

Сегодня утром на улицы Петербурга вышли свыше 800 снегоуборщиков, которые очистят городские магистрали от осадков, оповестили в комитете по благоустройству.

"В пятницу утром задействовали в уборке города 821 единицу техники и 1135 работников ручного труда. В парках и скверах работают ещё 58 специализированных машин и 249 специалистов. Прошедшей ночью чистоту городских дорог обеспечивало 837 единиц техники и 344 дворника", - известили в комитете.

Отметим, что в ближайшие дни в город на Неве придут крещенские морозы, поэтому температура на улице может упасть до -15 градусов.