В Ленобласти разбился легкомоторный самолет: есть погибшие

На территории Ленинградской области при взлёте с аэродрома в Гостилицах произошло крушение легкомоторного самолёта Piper-150, уведомляет Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, в катастрофе могли погибнуть трое человек.
В свою очередь Telegram-канал "База" сообщает, что в результате падения мог умереть пилот и двое находившихся на борту пассажиров. Есть сведения пострадавшем ребёнке.
В региональном управлении МЧС подтвердили факт крушения самолёта. На место выехали экстренные службы и сотрудники Следственного комитета.
Источники ТАСС в транспортной прокуратуре по СЗФО подтвердили гибель троих человек при крушении самолета в 47 регионе.
"База" приводит предварительный список погибших в катастрофе:
39-летний пилот Николай И.;
29-летняя Арина Б.
Личность третьего погибшего пассажира устанавливается.
В Telegram-каналах сообщают, что Piper-150 разбился после столкновения с другим самолётом Cessna. Они оба выполняли тренировочные полеты. После столкновения Cessna удалось приземлиться.