С особняка Кирштена сняли строительные леса: там разместится дом детского творчества "Измайловский"

Особняк Кирштена на Рижском проспекте, 27, наконец "стряхнул" с себя строительные леса, сообщают очевидцы в соцсетях. Теперь здание выполнено в оливковом цвете.

Ремонтные работы проводятся не только с внешней стороны здания, но также ведутся внутри. После их завершения в особняке откроется филиал дома детского творчества "Измайловский", ныне располагающийся в соседнем, 29-м доме, по Рижскому проспекту.

Особняк Кирштена быв возведен в 1878-1879 годах по проекту архитектора Андрея Гуна. Кирштены являются основателями русской резиновой промышленности, в частности - известной петербургской обувной фабрики "Скороход".

фото: gov.spb.ru