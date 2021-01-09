У 23,3 тысяч россиян за сутки подтвердился COVID-19, в Петербурге – 3006 случаев

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 23 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались 470, а сумели поправиться 23 680 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4900 новых больных, в Петербурге – 3006, в Подмосковье – 1184. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 1641 человек и скончалось 69.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии и Индии.

Отметим, что в Петербурге с наступлением новогодних каникул снизилось число госпитализаций в ковидные стационары. При этом 4 января Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев заражения.