В Норильске сошла лавина: есть жертвы и возбуждено уголовное дело

Накануне вечером, 8 января, на территории горнолыжного курорта в Норильске сошла лавина, под которой всю ночь искали людей, передает "Интерфакс". О завершении поисковой операции в исполнении сотрудников МЧС и волонтеров (всего - более 250 человек) сообщили в 9 утра. Под снегом нашли тела троих людей, включая одного ребенка: погибшие были из одной семьи. Помимо них, нашли и госпитализировали 14-летнего подростка в тяжелом состоянии.

СК переквалифицировал часть статьи 238 УК, по которой первоначально возбудили уголовное дело, на более тяжкую - в связи с обнаружением жертв под утро.

Известно, что турбаза, ставшая местом происшествия, принадлежит частным владельцам.