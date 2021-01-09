Защитники здания ВНИИБ снова собрались на сход, требуя проверить отопление

Около здания бывшего НИИ Бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте собрались петербуржцы, борющиеся за его сохранение. На нынешнем этапе борьбы они призывают всех писать обращения к главе Выборгского района Валерию Гарнецу с тем, чтобы он встретился с собственниками объекта. Это нужно защитникам ВНИИБ как минимум для того, чтобы решить проблему с отоплением: появилась информация, будто собственник забыл перед холодами слить воду в батареях, и тем самым здание может быть доведено до аварийного состояния. Жители добиваются инспекции, чтобы проверить эту тревожную для них новость.

Судебный запрет на снос действует до 23 января. При этом владеющая объектом компания-девелопер ФСК, заявляя о нежелании избавляться от памятника сталинского неоклассицизма, вместе с тем оспаривала в судах временный запрет на его снос, что лишь усиливало тревогу и недовольство активистов. Их, депутатов ЗакСа и градозащитников, кроме того, не устраивает необоснованный, с их точки зрения, отказ КГИОП присваивать зданию статус памятника, что стало бы гарантией его неприкосновенности. Впрочем, чиновники из профильного комитета еще могут поменять свое решение. Подробнее о противоречиях вокруг бывшего ВНИИБ читайте в материале ЗАКС.Ру.

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