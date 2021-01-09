Перенесшего COVID-19 Олега Басилашвили выписали из больницы

Артиста Олега Басилашвили вместе с супругой выписали из больницы №40 в Сестрорецке, где они проходили лечение от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Большом драматическом театре.

Тем временем, лечиться от COVID-19 в стационарных условиях продолжает многолетняя коллега Басилашвили по БДТ, Алиса Фрейндлих, которую начали лечить еще до Нового года. Ее состояние стабильное.

Наконец, сегодня же, 9 января, стало известно о госпитализации другой народной артистки РФ, Лии Ахеджаковой, которая тоже подхватила коронавирус, но чувствует себя при этом хорошо. Об этом сообщил РИА "Новости" директор театра "Современник" Игорь Попов.

Фото со страницы Олега Басилашвили "ВКонтакте"