Сильный пожар на Кожевенной линии потушили

Пожарные закончили тушить сильное возгорание в одноэтажном, частично заброшенном здании 24 по Кожевенной линии, на что у них ушло три часа, говорится на сайте ГУ МЧС по Петербургу. В операции участвовали 27 специалистов и 6 машин. Локализовали огонь спустя два часа после ее начала. Площадь горения составила 80 кв. метров.

Причиной возгорания с самого начала в чрезвычайной службе назвали разлив дизельного топлива во время заправки модульной котельной.

При пожаре и его тушении никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу