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9 января, 18:01

В Петербурге задержали трех активисток во время перфоманса в метро

фото ЗакС политика В Петербурге задержали трех активисток во время перфоманса в метро

Попытка трех активисток провести в поезде петербургского метрополитена акцию под названием "Почта недосказанностей" привела к тому, что к ним спустились сотрудники полиции для задержания. В отдел увезли Катрин Ненашеву, Арину Канерву и Екатерину Ильину. Суть перфоманса состояла в том, что пассажиры могли добавить на большой бумажный плакат слова, которые они когда-то в силу разных причин не смогли сказать своим близким и знакомым.

"Читают друг другу письма - выясняют, есть ли в них агитация. Например, в почте есть письма "папе, который любит дарить подарки", "сестре, которую пришлось оставить", "бывшему лучшему другу"", - описала Ненашева занятие, которому на ее глазах предались правоохранители, отобравшие плакат.

Активистка уже сталкивалась с полицией всего два дня назад: 7 января сотрудники МВД и Роспотребнадзора явились с проверкой соблюдения противоэпидемических мер на образовательное мероприятие.

Фото: Катрин Ненашева / Facebook

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