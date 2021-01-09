В Петербурге задержали трех активисток во время перфоманса в метро

Попытка трех активисток провести в поезде петербургского метрополитена акцию под названием "Почта недосказанностей" привела к тому, что к ним спустились сотрудники полиции для задержания. В отдел увезли Катрин Ненашеву, Арину Канерву и Екатерину Ильину. Суть перфоманса состояла в том, что пассажиры могли добавить на большой бумажный плакат слова, которые они когда-то в силу разных причин не смогли сказать своим близким и знакомым.

"Читают друг другу письма - выясняют, есть ли в них агитация. Например, в почте есть письма "папе, который любит дарить подарки", "сестре, которую пришлось оставить", "бывшему лучшему другу"", - описала Ненашева занятие, которому на ее глазах предались правоохранители, отобравшие плакат.

Активистка уже сталкивалась с полицией всего два дня назад: 7 января сотрудники МВД и Роспотребнадзора явились с проверкой соблюдения противоэпидемических мер на образовательное мероприятие.

Фото: Катрин Ненашева / Facebook