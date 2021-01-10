В России выявили менее 23 тысяч новых заражений COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировали 22 851 случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались 456, а сумели поправиться 24 080 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4216 новых больных, в Петербурге – 3010, в Подмосковье – 1292. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 2684 человек и скончалось 50.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии и Индии.

Отметим, что в Петербурге с наступлением новогодних каникул снизилось число госпитализаций в ковидные стационары. Считается, что люди зачастую не "фиксируются" у медиков, потому что хотят спокойно провести нерабочие дни в домашней изоляции. При этом 4 января Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых официальных случаев заражения.