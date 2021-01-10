В ходе ночных рейдов в Петербурге закрыли 5 баров, их владельцев и посетителей оштрафуют

В Петербурге подвели итоги праздников - точнее, соблюдения специальных на них новогодних противоэпидемических мер, введенных для предприятий общепита. В городе в течение последних трех ночей проводились рейды, в которых участвовали сотрудники Смольного, полиции, СК и Роспотребнадзора. За этот срок претензии возникли к пяти заведениям, работавшим в ночи, которые закрыли и опечатали. Речь идет о кафе и барах на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. В свою очередь, нарушителей, среди которых оказались как владельцы, так и клиенты (198 человек), ожидают суды и штрафы, передает пресс-служба городского правительства. Юридические лица могут столкнуться со взысканием на сумму до 300 тысяч рублей.

"В ходе проверок у многих предприятий выявлены нарушения противоэпидемических требований: в заведениях отсутствуют QR-коды, журналы термометрии либо отсутствуют, либо ведутся с нарушениями, не проводятся мероприятия по дезинфекции, отсутствует разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции", - гласит сообщение, посвященное недавним рейдам.

Отметим, что с 4 января бары смогли вернуться к режиму работы, действовавшему до новогодних праздников, и снова позволять себе закрываться в 23 часа. Губернатор Александр Беглов расценивает это как шаг навстречу рестораторам.

"Но запрет на работу в ночное время остается, и его нужно соблюдать. Это вопрос общей ответственности — как бизнеса, так и посетителей. Проверки будут продолжены", - пообещал он.

Наиболее строг к барам режим ограничений был с 30 декабря по 3 января, когда им было запрещено впускать посетителей во внутренние помещения.

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