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15:45

Лукашенко заявил, что кроме Путина не имеет друзей

фото ЗакС политика Лукашенко заявил, что кроме Путина не имеет друзей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с телеканалом "Россия 1" своими актуальными соображениями, касающимися его взаимоотношений с российским коллегой Владимиром Путиным. 

"Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - сказал Лукашенко.

При этом на вопрос о других друзьях политик дал понять, что таковых у него более не имеется. В этом же интервью он также аккуратно выразил свое сложное отношение к новой цене за тысячу кубометров газа, покупаемого (128,5 долларов за тысячу кубометров) у России.

"Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", - признался лидер соседнего государства.

Отметим, что в 2020 году в Белоруссии начался политический кризис: сотни тысяч граждан не признали победу Лукашенко, 26 лет управляющего страной, на очередных выборах, и устроили бессрочный протест. Россия заняла сторону автократа, предоставляя информационную и финансовую помощь режиму Лукашенко. В отношении Кремля он после оказанной поддержки заметно смягчил свою риторику. Протесты против его правления продолжаются и по сей день.

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