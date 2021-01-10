В течение праздников от COVID-19 привились 7 тысяч петербуржцев

За девять дней Нового года в Петербурге нашлось 6998 граждан, решивших сделать себе прививку от коронавируса, передает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. В этот период на процедуру "пригласили" журналистов и пожилых людей с хроническими заболеваниями. В частности, первичный укол сделали восьмидесяти медиасотрудникам.

Имеющиеся в распоряжении у города 22692 доз отечественной вакцины приписаны к разным поликлиникам, из них на сегодняшний день свободны 9685 доз. До конца месяца из федерального центра должны прислать еще 88 тысяч доз.

В общей сложности вакцину опробовали на себе 13007 петербуржцев, причем 384 из них прошли полный цикл вакцинации. Ожидается, что круг людей, которым она будет доступна, постепенно будет расширяться.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.