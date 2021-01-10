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18:00

В Петербурге ожидаются "докрещенские" морозы

фото ЗакС политика В Петербурге ожидаются "докрещенские" морозы

Ближайшая неделя ожидает быть наиболее холодной за весь зимний сезон: в ночное время 11, 14 и 15 января столбик термометра, скорее всего будет показывать значения, достигающие -18...-20 градусов. Об этом предупредил читателей своего Facebook специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

"Во вторник циклон с запада сохранит в городе на Неве небольшой снег и продолжит потепление. Ночью -10…-12 градусов, днем около -5…-7 градусов. Это будет самым теплый день недели", - при этом подчеркнул синоптик.

После "арктической" холодной кульминации недели в пятницу, по прогнозу Леуса, грядет небольшое постепенное потепление на уик-энд. По всей видимости, оно будет сопровождаться  снегопадом.

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