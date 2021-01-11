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11 января, 9:32

Мэр Якутска объявила об отставке по состоянию здоровья

фото ЗакС политика Мэр Якутска объявила об отставке по состоянию здоровья

Мэр Якутска Сардана Авксентьева в своем Instagram объявила, что уйдет в отставку по состоянию здоровья.

По словам Авксентьевой, причина ее проблем – "стрессы и постоянная тревога за город", и она уже не может "работать 24/365". Вскоре ей предстоят операции.

"Поэтому прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение. Сегодня, 11 января я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий", - написала Авксентьева.

В мэрии Якутска сообщили, что осенью медики при углубленном обследовании выявили у Авксентьевой "выявили несоответствие норме ряда анализов", а недавно у мэра Якутска начались проблемы с сердечно-сосудистой системой. Угрозы жизни Авксеньевой нет, операции плановые, но лечение и реабилитация "могут занять продолжительное время", отметили в мэрии.

Гордума Якутска примет решение об отставке Авксентьевой 14 января. Пока исполнять обязанности мэра города будет первый заместитель Евгений Григорьев.  

Авксентьева стала мэром Якутска в 2018 году, она была первой женщиной на этом посту. В ноябре 2020 года она объявила о продаже здания мэрии, отметив, что чиновникам не стоит "сидеть в самом дорогом здании в самом центре города".


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