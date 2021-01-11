Создатели вакцины "Спутник V" заявили о 1,5 млн привитых пациентов

Российский фонд прямых инвестиций, курирующий создание вакцины от коронавируса "Спутник V", объявил, что уже 1,5 млн человек привились этим препаратом.

Такая информация приводится в сообщении о том, что Алжир первым среди стран Африки зарегистрировал вакциную "Спутник V". Перед этим в соцсетях создателей препарата появилось сообщение о том, что Россия лидирует в Европе по числу привитых от коронавируса, тогда речь шла о более миллиона привитых к 9 января.

2 января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о 800 тысячах привившихся. 10 января сообщалось о вакцинации 13 тысяч петербуржцев, из которых 384 прошли полный цикл.