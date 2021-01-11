Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале

Роструд напомнил, что в середине февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя перед длинными праздничными выходными, передает РИА "Новости".

Перед Днем защитника Отечества россиянам придется работать с 15 по 20 февраля: на субботу будет перенесен рабочий день 22 февраля. 21-23 февраля будут выходными, затем россиян ожидает трехдневная рабочая неделя.

Роструд представил календарь выходных и праздничных дней 2021 года в конце декабря. В марте россиян ждет четырехдневная рабочая неделя, 8 марта выпадет на понедельник.