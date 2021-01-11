В России выявили еще 23 тысячи случаев COVID-19, 3 тысячи — в Петербурге

В России за последние сутки зафиксировано 23 315 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии с марта 2020 года зарегистрировано 3 425 269 случаев заболевания, из них в 2 778 889 пациенты выздоровели. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 62 273 человека, из них 436 летальных исходов внесли в статистику за последний день.

В Петербурге выявили еще 3004 заболевших. Всего в городе, по данным штаба, болезнь переносят 102 330 человек, в общей сложности зарегистрировано 279 039 случаев заболевания за время эпидемии. Число умерших возросло до 8 420 человек: 42 смерти включены в статистику за прошедшие сутки.

В Ленобласти заболели еще 217 человек, всего известно о 26 229 зараженных жителей региона. Из них 2 485 человек, по данным штаба, болеют прямо сейчас.