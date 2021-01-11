Оглашение приговора Азату Мифтахову перенесли на 18 января

Головинский суд Москвы перенес оглашение приговора по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова на 18 января, сообщает "Новая газета" в Telegram-канале.

Оглашение приговора было назначено на сегодня, 11 января, в 12:00. У здания суда собрались несколько десятков человек, дежурили полицейские, неподалеку был припаркован автозак. Причину переноса секретарь суда назвать отказалась.

Мифтахова обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у московского офиса "Единой России" в 2018 году, когда активисты разбили ночью окно и кинули в помещение дымовую шашку.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента – единственное доказательство участия аспиранта МГУ.