"Неужели обязательно хоронить людей?": Жириновский призывает лишать прав за сцепку автомобиля с ватрушкой

Неизменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский обеспокоен тем, как безответственно поступают граждане, катающие людей на ватрушках, пристёгнутых к автомобилям, в связи с чем выступил с новой инициативой: лишать сидящих за рулём таких ТС водителей прав. Соответствующей идеей политик поделился на просторах своего Telegram-канала.

"За привязку к машине "ватрушек", саней, ледянок и т. п. нужно лишать прав, потому что жизнь дороже. Но как показали прошедшие каникулы, многие этого не понимают", - сетует Жириновский.

Он отметил, что его партия в ближайшее время подготовит пакет поправок к КоАП, в котором детально пропишет наказание за данный вид опасного развлечения.

"Сегодня у всех нас огромное количество возможностей для отдыха. Неужели обязательно нужно переводить его в экстремальную фазу и в итоге хоронить людей?" - задается вопросом Жириновский.

Напомним, некоторое время назад в деревне Исаково в Ленобласти произошел несчастный случай: катаясь на привязанной к авто ватрушке, мужчина сорвался с неё и погиб, сломав себе позвоночник.