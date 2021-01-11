Подмосковный депутат Джефф Монсон завершил карьеру бойца MMA

Американский боец смешанных единоборств, депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры из-за серьезной травмы, сообщает Mixed Martial Arts.

Монсон написал пост о завершении карьеры в Facebook, поблагодарив свою команду, болельщиков и многих других за помощь и поддержку. Спустя некоторое время пост был удален. Незадолго до этого Монсон во время тренировки порвал сухожилие на руке.

В разговоре с ТАСС представитель команды Монсона отметил, что спортсмена ждет операция, а восстановление может занять до года. "Травма подтолкнула Джеффа к завершению карьеры", - сказал собеседник агентства.

Монсон стал гражданином России в 2018 году. Российского паспорта ему пришлось ждать несколько лет, хотя предоставление гражданства ему одобрили еще в 2015 году. В 2018-м Монсон был избран депутатом горсовета Красногорска. В анкете кандидата он указывал, что работает тренером по физподготовке в спортивном клубе "Зоркий".

фото: Администрация Красногорска