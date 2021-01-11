Петербуржцам рассказали о пунктах переработки новогодних ёлок

Проект "Ёлки, палки и щепа" представил интерактивную карту, на которой показаны пункты переработки оставшихся после новогодних каникул ёлок. Соответствующая информация опубликована в паблике организации "ВКонтакте".

Перечень мест, куда можно сдать хвойное дерево, доступен на сайте. Там собраны все адреса пунктов приёма, имеющихся в городе и Ленобласти. Список точек сбора будет периодически обновляться.

Петербуржцам напомнили, что утратившую былую красоту ёлку не обязательно отправлять на помойку - всем деревьям можно подарить новую жизнь.

На переработку можно сдать любые хвойные - ёлки, пихты, сосны. Основное требование - все они должны быть без украшений. После передачи в пункты переработки деревья измельчат и передадут щепу в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку.