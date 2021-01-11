18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11 января, 13:33

Петербуржцам рассказали о пунктах переработки новогодних ёлок

фото ЗакС политика Петербуржцам рассказали о пунктах переработки новогодних ёлок

Проект "Ёлки, палки и щепа" представил интерактивную карту, на которой показаны пункты переработки оставшихся после новогодних каникул ёлок. Соответствующая информация опубликована в паблике организации "ВКонтакте".

Перечень мест, куда можно сдать хвойное дерево, доступен на сайте. Там собраны все адреса пунктов приёма, имеющихся в городе и Ленобласти. Список точек сбора будет периодически обновляться.

Петербуржцам напомнили, что утратившую былую красоту ёлку не обязательно отправлять на помойку - всем деревьям можно подарить новую жизнь. 

На переработку можно сдать любые хвойные - ёлки, пихты, сосны. Основное требование - все они должны быть без украшений. После передачи в пункты переработки деревья измельчат и передадут щепу в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 января, 19:42 Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили свыше полумиллиона граждан

11 января, 14:36 Русский музей, Эрмитаж и Ленинградский зоопарк вновь открыли свои двери для посетителей

10 января, 13:00 В России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных

10 января, 10:26 В Петербурге вынесли десять штрафов за выход на лед

8 января, 17:30 Активисты Центрального района самостоятельно залили каток в Овсянниковском саду

7 января, 16:40 УФАС заинтересовалось деятельностью точки общепита на Рождественской ярмарке

7 января, 14:38 Мурманские власти одарили детей "взрывными" подарками: родители жалуются на опасные фонари

7 января, 13:37 Беглов поздравил детей с Рождеством в стенах Михайловского театра

6 января, 17:42 В Муринском парке мужчина устроил праздничную стрельбу в воздух, его задержали

5 января, 17:23 Жесткие выборы, обновление ЗакСа и другие прогнозы на 2021 год


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 В Хабаровске прекратили дело участниц протестов о применении насилия к полицейским

20:33 Петербургского врача оштрафовали за присвоение "ковидных" выплат подчинённых

20:01 Почти 5 тысяч петербуржцев обратились за помощью в "COVID-такси" для поездки на КТ

19:54 Смольный намерен постановить госорганам не брать аренду с социально ориентированных НКО за три месяца

19:42 Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили свыше полумиллиона граждан

18:59 Беглов опасается постновогоднего подъёма COVID-заболеваемости и роста ежедневных госпитализаций

18:47 Псковский театр драмы вошел в состав Александринки

18:40 С начала года свыше 27 тысяч петербуржцев вызвали на дом врача из-за подозрения на COVID-19

18:19 Пять партий готовы выдвинуть Сергея Зверева в депутаты Госдумы

17:59 "Ленэнерго" опубликовало перечень подстанций, на которых можно размещать граффити

17:55 Беглов поручил увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге до сотни

17:33 Стройкомпания фонда Кадырова получила подрядов на рекордные 4 млрд рублей в 2020 году

17:23 Экс-сенатора Сабадаша этапировали в Петербург из-за нового уголовного дела

16:52 Двух россиян приговорили в Швеции к тюремным срокам за нападение на чеченского блогера

16:29 В Госдуму внесли законопроект о госзащите для всех сотрудников МВД и Росгвардии

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru