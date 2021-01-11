Петербургские муниципалы объявили шесть аукционов на новогодних праздниках

В нерабочее 31 декабря местные администрации муниципальных образований Петербурга объявили четыре электронных конкурса на выполнение работ или поставку продукции, следует из информации на сайте госзакупок. В последующие праздничные 10 дней - еще два.

Самая большая стартовая цена у аукциона МО "Невская застава" - 14,7 млн рублей. Администрация муниципалитета ищет ответственного за уборку, покос и благоустройство внутридворовой территории. Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 31 декабря. На подачу заявок отведено 13 дней, из них только два - 11 и 12 января - рабочие.

У претендентов на выполнение ремонта внутриквартальных покрытий в МО "Оккервиль" времени еще меньше. Объявленный местной администрацией 31 декабря прием заявок продлится до 11 января, первого рабочего дня нового года. Стартовая цена аукциона - почти 1,3 млн рублей.

Сразу две закупки за несколько часов до наступления нового года объявили в МО "Горелово". 356,4 тысячи рублей муниципалитет готов отдать за компьютеры и телефонный аппарат для собственных нужд. Еще 128 тысяч - за 160 полотенец для жителей. Подарки получат только 80 счастливчиков, проживающих в МО "Горелово". Каждый по два полотенца: банное и для лица. В техническом задании утверждается, что комплект "должен быть изготовлен из высококачественных хлопковых нитей" по индивидуальному дизайну. "Состав должен быть натуральный, гипоаллергенный. Должна быть высокая гигроскопичность и износостойкость", - уточнил заказчик. Заявки на поставку полотенец принимаются только до 12 января, компьютеров - до 18 января.

Администрация МО "Петровский" 5 января решила объявить конкурс на подготовку, выпуск и доставку муниципальной газеты "Петровский округ". Стартовая цена аукциона - 1,2 тысяч рублей. Заявки принимаются до 11 января.

Наконец, в воскресенье, 10 января, сообщение о проведение конкурса разместило муниципальное казенное учреждение города Петергоф "Спортивно-оздоровительный центр". МКУ ищет службу охраны для стадиона на Собственном проспекте и готово заплатить ей 858 тысяч рублей. Заявки принимаются до 18 января.

Отметим, объявление тендеров за считанные часы до нового года практикуется муниципалами ежегодно. В начале 2016 года это стало поводом для обращений в управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Компания "Спецстрой" заявила, что, поскольку срок подачи заявок выпал на праздничные дни, конкуренция была ограничена. Однако все жалобы "Спецстроя" были отклонены.