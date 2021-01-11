Русский музей, Эрмитаж и Ленинградский зоопарк вновь открыли свои двери для посетителей

Начиная с сегодняшнего дня, 11 января, вернулись к привычной деятельности Эрмитаж, Русский музей, Ленинградский зоопарк и остальные культурно-досуговые учреждения. Всем им было предписано закрыться в рамках установленных Смольным жёстких новогодних ограничений.

30 декабря, напомним, городские власти сделали некоторые послабления для театров, которым позволили принимать зрителей уже с 7 января.

При этом большая часть запретов - в том числе, регулирующих деятельность петербургского общепита, в Северной столице будет действовать до 31 января.