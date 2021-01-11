Челябинская прокуратура просит реальные сроки заключения для участников акции "Он нам не царь"

Центральный райсуд Челябинска рассматривает дело двух местных жителей, задержанных в 2018 году на марше "Он нам не царь": представитель прокуратуры запросил по 3,5 года колонии активистке Оксане Ереминой и волонтеру местного штаба Алексея Навального Юрию Вашурину, поделилась с "Урал. МБХ медиа" пресс-секретарь суда Елизавета Анисимова.

Сам приговор подсудимым будет озвучен 13 января. Обоим участникам процесса инкриминируют хулиганство по политическим мотивам по предварительному сговору - ч.2 ст. 213 УК.

Как полагают следователи, активисты явно неодобрительно высказывались о действующем президенте Владимире Путине, скандируя антиправительственные лозунги и неся аналогичного содержания плакаты.

Как уведомляет "Апология протеста", в ходе мероприятия Еремина "начала активное движение вперед в сторону сотрудников полиции, находившихся в оцеплении и преграждавших дальнейшее движение участникам указанного шествия, в результате чего оцепление сотрудников полиции было прорвано".

5 мая 2018 года протестный марш "Он нам не царь" прошёл в нескольких десятках российских городов. В этот день по всей стране было задержано около 1600 как участников акции, так и случайных прохожих.

В Челябинске после шествия в автозаки попали 164 человека, у 10 активистов в квартирах проходили обыски и изъятия техники.