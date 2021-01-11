18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11 января, 14:59

Челябинская прокуратура просит реальные сроки заключения для участников акции "Он нам не царь"

фото ЗакС политика Челябинская прокуратура просит реальные сроки заключения для участников акции "Он нам не царь"

Центральный райсуд Челябинска рассматривает дело двух местных жителей, задержанных в 2018 году на марше "Он нам не царь": представитель прокуратуры запросил по 3,5 года колонии активистке Оксане Ереминой и волонтеру местного штаба Алексея Навального Юрию Вашурину, поделилась с "Урал. МБХ медиа" пресс-секретарь суда Елизавета Анисимова.

Сам приговор подсудимым будет озвучен 13 января. Обоим участникам процесса инкриминируют хулиганство по политическим мотивам по предварительному сговору - ч.2 ст. 213 УК.

Как полагают следователи, активисты явно неодобрительно высказывались о действующем президенте Владимире Путине, скандируя антиправительственные лозунги и неся аналогичного содержания плакаты.

Как уведомляет "Апология протеста", в ходе мероприятия Еремина "начала активное движение вперед в сторону сотрудников полиции, находившихся в оцеплении и преграждавших дальнейшее движение участникам указанного шествия, в результате чего оцепление сотрудников полиции было прорвано".

5 мая 2018 года протестный марш "Он нам не царь" прошёл в нескольких десятках российских городов. В этот день по всей стране было задержано около 1600 как участников акции, так и случайных прохожих.

В Челябинске после шествия в автозаки попали 164 человека, у 10 активистов в квартирах проходили обыски и изъятия техники.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 января, 18:47 Псковский театр драмы вошел в состав Александринки

11 января, 17:59 "Ленэнерго" опубликовало перечень подстанций, на которых можно размещать граффити

11 января, 17:33 Стройкомпания фонда Кадырова получила подрядов на рекордные 4 млрд рублей в 2020 году

11 января, 17:23 Экс-сенатора Сабадаша этапировали в Петербург из-за нового уголовного дела

11 января, 16:52 Двух россиян приговорили в Швеции к тюремным срокам за нападение на чеченского блогера

11 января, 16:29 В Госдуму внесли законопроект о госзащите для всех сотрудников МВД и Росгвардии

11 января, 15:48 УФАС установило, что при попустительстве КИО ресторан незаконно пользовался целым переулком

11 января, 13:59 С начала года в Петербурге и Ленобласти произошло свыше 2 тысяч ДТП, погибли 14 человек

11 января, 13:03 Ленинградскую область и Финляндию свяжет благоустроенный экомаршрут

11 января, 12:47 Подмосковный депутат Джефф Монсон завершил карьеру бойца MMA


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 В Хабаровске прекратили дело участниц протестов о применении насилия к полицейским

20:33 Петербургского врача оштрафовали за присвоение "ковидных" выплат подчинённых

20:01 Почти 5 тысяч петербуржцев обратились за помощью в "COVID-такси" для поездки на КТ

19:54 Смольный намерен постановить госорганам не брать аренду с социально ориентированных НКО за три месяца

19:42 Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили свыше полумиллиона граждан

18:59 Беглов опасается постновогоднего подъёма COVID-заболеваемости и роста ежедневных госпитализаций

18:47 Псковский театр драмы вошел в состав Александринки

18:40 С начала года свыше 27 тысяч петербуржцев вызвали на дом врача из-за подозрения на COVID-19

18:19 Пять партий готовы выдвинуть Сергея Зверева в депутаты Госдумы

17:59 "Ленэнерго" опубликовало перечень подстанций, на которых можно размещать граффити

17:55 Беглов поручил увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге до сотни

17:33 Стройкомпания фонда Кадырова получила подрядов на рекордные 4 млрд рублей в 2020 году

17:23 Экс-сенатора Сабадаша этапировали в Петербург из-за нового уголовного дела

16:52 Двух россиян приговорили в Швеции к тюремным срокам за нападение на чеченского блогера

16:29 В Госдуму внесли законопроект о госзащите для всех сотрудников МВД и Росгвардии

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru