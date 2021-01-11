Двух россиян приговорили в Швеции к тюремным срокам за нападение на чеченского блогера

В Швеции суд приговорил к срокам в колонии двух россиян за покушение на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, передает "Коммерсант" со ссылкой на Radio Sweden.

Речь идет о мужчине и женщине из России, их имена не называются. Мужчина по время разбирательства отрицал, что пытался убить Абдурахманова. Шведская прокуратура заявила, что следствие установило связи осужденных со службой безопасности Чечни.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободу. Женщину осудили на 8 лет колонии.

На Абдурахманова напали в феврале, когда неизвестный проник в его квартиру и попытался убить спящего блогера молотком. Абдурахманов смог обезвредить нападавшего и вызвал полицию. В тот же месяц во Франции был убит чеченский блогер Имран Алиев, который в своем блоге критиковал ситуацию на Кавказе.