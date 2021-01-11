Экс-сенатора Сабадаша этапировали в Петербург из-за нового уголовного дела

Бизнесмена, бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша этапировали в СИЗО "Кресты" в Петербурге из колонии в Курске, пишут 47news и "Петербургский дневник" со ссылкой на источники.

По данным издания, это может быть связано с новым уголовным делом о легализации денег в особо крупном размере: в 2013 – 2014 годах Сабадаш якобы перевел 300 млн рублей на счет одного из банков Чехии за поставку производственного оборудования. Источник сообщил, что эта информация по поводу нового дела "в значительной степени соответствует действительности".

Ранее Сабадаш был дважды осужден по делу о мошенничестве с НДС почти на 2 млрд рублей. В общей сложности он приговорен к семи годам лишения свободы.