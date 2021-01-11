Стройкомпания фонда Кадырова получила подрядов на рекордные 4 млрд рублей в 2020 году

Подведомственная общественному фонду им. Ахмата Кадырова строительная компания "Мегастройинвест" в 2020 году получила 39 государственных подрядов на рекордную сумму в 3 млрд 956 млн рублей, информирует "МБХ медиа", ознакомившееся с данными "СПАРК-Интерфакс".

Во всех случаях единственным заказчиком работ являлось министерство строительства и ЖКХ Чечни. Десять договоров подряда были заключены на покупку жилья в рамках программы сокращения непригодного для проживания жилфонда, другие 6 касались строительства детских садов, 5 – прокладки и реконструкции сетей водоснабжения, ещё четыре – возведения школ, один – постройки поликлиники.

Самый крупный контракт на сумму 438 млн рублей был заключен "Мегастройинвестом" на строительство школы на 720 мест в Аргуне.

Прошедший год не является самым финансово насыщенным для фонда им. Ахматова - к примеру, в 2019-м ему досталось подрядов на 5 млрд 444 млн рублей.