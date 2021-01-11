"Ленэнерго" опубликовало перечень подстанций, на которых можно размещать граффити

Компания "Ленэнерго" представила список из 43 трансформаторных подстанций, на которых уличным художникам разрешено самовыражаться. Документ получил в ответ на свой запрос петербургский депутат Денис Четырбок. Перечень публикует "Фонтанка".

В "Ленэнерго" заявили, что не выступают против граффити, однако одобряют лишь творчество, оформленное согласно букве закона. В противном случае компании приходится своими силами устранять нелегитимные изображения.

В связи с тем, что у организации нет ресурсов для поддержания граффити в надлежащем состоянии, соответствующая функция возлагается на его автора.

Напомним, в конце ноября Четырбоку удалось договориться с комитетом по градостроительству и архитектуре о том, чтобы в городе наконец появились специально отведенные для граффити и стрит-арта места, для которых бы не требовалось превентивно согласовывать появление рисунков.

Четырбок, напомним, активно выступает за легализацию уличного искусства. До 1 февраля в Петербурге действует инициированный им "мораторий" на закрашивание объектов стрит-арта. Депутат надеется, что к этому времени вступит в силу новый закон, который создаст дополнительные возможности для художников.

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