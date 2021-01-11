Пять партий готовы выдвинуть Сергея Зверева в депутаты Госдумы

Стилист Сергей Зверев ведет переговоры о выдвижении в депутаты Госдумы от Бурятии с пятью партиями, но не исключает и вариант самовыдвижения, передает РИА "Новости".

По словам Зверева, он решил, что ему "ничего не остается", как баллотироваться в депутаты, после общения с жителями Бурятии. "Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня", - сказал он.

Зверев получил предложения от пяти партий, одна из которых – парламентская, но не уточняется, какая именно. Он допустил, что встретится с их представителями для разговора в Москве, "чтобы это было не по телефону".

"И тогда я приму решение. Но можно идти самовыдвиженцем", - отметил Зверев.

Впервые о намерении баллотироваться в Госдуму Зверев упомянул в конце ноября 2020 года. За год до этого, в конце 2019-го, он активно протестовал против строительства завода на Байкале и выходил в пикеты на Красную площадь. За эту акцию его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

фото: Сергей Зверев / Instagram