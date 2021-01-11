С начала года свыше 27 тысяч петербуржцев вызвали на дом врача из-за подозрения на COVID-19

С начала 2021 года не менее 27 тысяч петербуржцев вызвали на дом врача из-за схожей с коронавирусной инфекцией симптоматики, уведомили в комитете по информатизации и связи.

С 31 декабря по 10 января на пульт справочной службы "122" поступило 60 тысяч вызовов, из которых более 37 тысяч - просьба об амбулаторной помощи. Именно из этого количества 27 тысяч граждан жаловались на причины, которые могли бы подтвердить наличие COVID-19 в организме.

Кроме того, в праздничные дни в региональной информационно-справочной службе горожане активно интересовались начавшейся в городе вакцинацией от инфекции.

Ранее губернатор Александр Беглов поручил увеличить до 100 количество пунктов вакцинации от коронавируса.

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