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11 января, 18:59

Беглов опасается постновогоднего подъёма COVID-заболеваемости и роста ежедневных госпитализаций

фото ЗакС политика Беглов опасается постновогоднего подъёма COVID-заболеваемости и роста ежедневных госпитализаций

Петербургский градоначальник Александр Беглов впервые после новогодних праздников обратился к горожанам в своей ежедневной авторской радиопередаче на "Радио России".

Для начала он поблагодарил всех жителей Северной столицы, которые не стали пренебрегать предновогодними антивирусными предписаниями Смольного.

"Благодаря общим усилиям нам удалось предотвратить появление новых очагов заражения", - сообщил губернатор.

Он отметил, что на сегодняшний день коечный фонд в городе держится на отметке 18%, однако коронавирус всё равно не отступает.

"Вместе с тем, эпидемиологическая ситуация в Петербурге остаётся не простой. После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций. На прошлой неделе мы обсуждали это с врачами новой подстанции скоро помощи в Пушкинском районе. 5 января встречались с сотрудниками НИИ скорой помощи им. Джанелидзе", - поделился опасениями Беглов.

Также городской глава напомнил об открытых пунктах вакцинации, сообщив, что прививку от COVID-19 сделали уже более 7 тысяч петербуржцев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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