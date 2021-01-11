Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили свыше полумиллиона граждан

В период с 19 декабря по 10 января Рождественскую ярмарку в Петербурге, которая разместилась на Манежной площади, посетили свыше полумиллиона человек, известили в Смольном.

Для гостей были отрыты 120 торговых павильонов, в числе которых 35 уличных кафе. Мероприятие имело успех, а все его участники и организаторы соблюдали строгие антивирусные предписания властей, считает губернатор Александр Беглов.

"Рождественская ярмарка получилась интересной, красивой и востребованной", - поделился впечатлениями от события городской глава.

Добавим также, ранее стало известно, что УФАС обратило своё внимание на деятельность одной из компаний-рестораторов, получивших возможность работать на ярмарке.

Фото: "Вестник Петербурга" / "ВКонтакте"

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