Смольный намерен постановить госорганам не брать аренду с социально ориентированных НКО за три месяца

Комитет имущественных отношений Петербурга подготовил проект постановления, согласно которому исполнительные органы государственной власти должны освободить от арендной платы за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года некоммерческие организации, включенные в реестр социально ориентированных. Документ 11 января был опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Арендная плата во втором квартале 2020 года, согласно проекту постановления, должна быть прощена социально ориентированным НКО согласно утвержденному ранее третьему пакету мер поддержки бизнеса в пандемию. Смольный просит органы власти рекомендовать подведомственным государственным унитарным предприятиям и государственным учреждениям также освободить НКО от уплаты взносов за использование недвижимости.

На тот же период от внесения арендной платы должны будут освободить субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные единый реестр малого и среднего бизнеса не позднее 13 марта 2020.

Размер выпадающих доходов из бюджета в случае выполнения распоряжения городского правительства в Смольном оценили примерно в 73 млн рублей.