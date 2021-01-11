Почти 5 тысяч петербуржцев обратились за помощью в "COVID-такси" для поездки на КТ

Бороться с коронавирусной инфекцией и вызываемой ей пневмонии помогает превентивная диагностика заболевания, известили в петербургском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.

"На рентгеновскую компьютерную томографию лёгких пациентов привозят из дома и обратно на КТ-такси. С 31 декабря по 9 января выполнено 4911 таких поездок", - отчитались в оперштабе.

Всего с начала нового года в городе на Неве сдано почти 197 тысяч лабораторных тестов ПЦР. В амбулаторных проведена 7381 компьютерная рентгеновская томография лёгких, по результатам которой диагностировано 5106 случаев пневмонии. После КТ 6589 пациентов отправились на амбулаторное лечение.

За период новогодних каникул лекарства от COVID-19 получили 22 234 горожанина, лечащихся на дому.