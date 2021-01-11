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11 января, 20:33

Петербургского врача оштрафовали за присвоение "ковидных" выплат подчинённых

фото ЗакС политика Петербургского врача оштрафовали за присвоение "ковидных" выплат подчинённых

Фрунзенский райсуд Петербурга прекратил уголовное преследование заведующей женской консультацией Светланы Серовой, ранее обвиняемой в превышении должностных полномочий, уведомляет объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Начальница медучреждения, как говорится в материалах дела, собрала с подчинённых часть денег, которые они должны были получить в качестве стимулирующих выплат за работу с COVID-больных. Серова таким образом "обогатилась" на 45 тысяч рублей, которым нашла применение по своему усмотрению.

"В материалах уголовного дела имеются сведения от потерпевших, в которых они заявили, что Серова возместила им ущерб в полном объёме, претензий к ней не имеют, не возражают против прекращения уголовного дела в отношении Серовой с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Серовой прекратил", - следует из комментария городской судебной пресс-службы.

Врача в итоге оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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