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11 января, 20:55

В Хабаровске прекратили дело участниц протестов о применении насилия к полицейским

фото ЗакС политика В Хабаровске прекратили дело участниц протестов о применении насилия к полицейским

Хабаровское управление Следственного комитета не стало давать ход делам о применении насилия к правоохранителям, возбужденным в отношении двух участниц протестов в поддержку арестованного Сергея Фургала Анастасии Субботниковой и Надежды Кочетковой, делится "ОВД-Инфо".

Мероприятие, после которого девушки стали фигурантками дел, прошло в начале октября 2020 года.

СК не усмотрел признаков преступлений по ч. 1 ст. 318 (Применение насилия против представителя власти) и ст. 319 УК (Оскорбление представителя власти) и признал право Субботниковой и Кочетковой на реабилитацию из-за уголовного преследования.

Как отмечается в постановлении о прекращении дела, наблюдавшие за митингом полицейские были облачены в гражданскую одежду, а не знавшие данного обстоятельства девушки "после непродолжительной беседы и безадресных оскорблений <...> нанесли множественные удары" работавшим "под прикрытием" сотрудникам органов. Силовики в свою очередь не стали предъявлять служебные удостоверения и не представились должным образом, поэтому Субботникова и Кочеткова не знали, что применяют физическое насилие именно к представителям власти.

Напомним, 10 октября 2020 года силовики разогнали очередной хабаровский митинг на площади Ленина. Некоторым задержанным после понадобилась медицинская помощь. Раздражение у правоохранителей вызвали несколько палаток, которые протестующие выставили на площади. В итоге в автозаках оказались как минимум 30 человек.

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